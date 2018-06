Caminhão-tanque explode e mata quatro em MG

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram na tarde de segunda-feira, 4, depois da explosão de um caminhão-tanque em uma estrada entre as cidades de Dom Correia e Vermelho Novo, em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois homens adultos, uma mulher e uma criança. O caminhão caiu em uma ribanceira na estrada de acesso pela BR-116 e depois explodiu. Os ocupantes foram carbonizados. Ainda não há confirmação das causas do acidente. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo.

O veículo transportava óleo diesel. A Polícia Ambiental esteve no local para analisar o vazamento de combustível e concluiu que o solo não foi contaminado.