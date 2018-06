Caminhão tomba e bloqueia acesso da Via Dutra à Avenida Brasil no Rio

SÃO PAULO - O acesso da Rodovia Presidente Dutra para a Avenida Brasil, chamado de Trevo das Margaridas, no bairro de Irajjá, no Rio, está bloqueado neste início de manhã de sexta-feira, 21, em razão do tombamento de um caminhão-tanque, de combustível.

Segundo a CET-Rio, os motoristas que trafegam em direção ao centro da capital fluminense devem seguir pelo acesso para a zona oeste e retornar no bairro de Coelho Neto. Às 5 horas, segundo a CET, não havia retenção no tráfego naquela região, ao contrário do divulgado pela rádio CBN do Rio.