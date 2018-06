Caminhão tomba e deixa trânsito lento na Fradique Coutinho Um caminhão que transportava cimento tombou na manhã desta quarta-feira, 21, na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, próximo à Rua Purpurina, na zona oeste de São Paulo. O caminhão tombou por volta das 9h30 e interditou as duas faixas da via, que estava liberada apenas para passagem de veículos, causando lentidão no local. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia menos de 1 quilômetro de congestionamento, às 11h30. Os motoristas que passavam pelo corredor norte-sul, no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, enfrentavam o único ponto de lentidão da cidade, com índice mínimo na volta do feriado prolongado de carnaval.