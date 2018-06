Caminhão tomba e derrama carga em rodovia de Minas Gerais

Um caminhão tanque que transportava aproximadamente 45 mil litros de óleo diesel tombou por volta das 13h45 deste sábado, 27, na Rodovia BR-381, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 322, na região de Nova Era. O condutor se feriu levemente. Por conta do tombamento do caminhão, que espalhou toda a carga na pista, o trecho da Rodovia foi totalmente interditado. A PRF montou um desvio para os motoristas. Para quem segue para Ipatinga e região, passar pela cidade de Itabira e retornar a BR-381. O trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade está normal, sem alteração. A PRF não tem informações sobre congestionamentos no local.