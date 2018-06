Caminhão tomba e interdita acesso ao Porto de Santos O acesso ao viaduto Alemoa, que dá acesso ao Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, foi interditado na manhã desta quarta-feira depois do tombamento de um caminhão de açúcar, ocorrido por volta das 10h30. Segundo informações da Ecovias, empresa que administra a via, não houve feridos. O trânsito era desviado para a cidade de Santos para a retirada do veículo e não havia congestionamento na região. O sistema Anchieta-Imigrantes operava normalmente, no esquema 5x5, com descida pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta, e subida, pelas pistas norte das duas rodovias.