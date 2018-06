Caminhão tomba e interdita Fernão Dias em Mairiporã (SP) Duas faixas sentido São Paulo e uma no sentido Minas Gerais seguem interditadas, desde às 22h de quarta-feira, na altura do quilômetro 68 da Rodovia Fernão Dias, trecho de Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local um caminhão transportando papel do tipo sulfite tombou e causou a interdição parcial de ambas as pistas. Apesar de ninguém ter se ferido, não há previsão para a liberação total das vias.