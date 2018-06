Caminhão tomba e interdita marginal Pinheiros Um caminhão carregando 40 toneladas de areia tombou, por volta das 5h15 da manhã desta sexta-feira, na pista expressa da marginal Pinheiros, no sentido Interlagos. Parte da carga caiu na via e ocupa a faixa da direita e o acostamento da pista expressa, além da faixa da esquerda da local. O motorista do caminhão ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro. Até às 6h15, os trabalhos de retirada da carga da pista e do veículo ainda não tinham começado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pede que o motorista evite a região, que já apresenta congestionamento. O trânsito na marginal Tietê no sentido Cebolão pode ser afetado, pois o acidente ocorreu próximo a ponte Fepasa, a primeira da marginal Pinheiros, logo após o término da marginal Tietê.