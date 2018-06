Caminhão tomba e interdita trecho na Anchieta Um caminhão tombou na manhã desta segunda-feira, 24, e interditou a pista sul, no sentido São Paulo-Litoral, da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 42, no trecho de serra. Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a rodovia, o veículo carregava um contêiner com suco, que ficou atravessado na pista. O acidente ocorreu às 9h30 e não deixou vítimas. Por volta das 9h45, havia lentidão entre o quilômetro 40 e o 42 da rodovia.