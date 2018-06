Caminhão tomba e interdita via Anchieta Um acidente na altura do km 51 da pista sul da Via Anchieta - uma das vias que ligam São Paulo ao litoral -, está causando cerca de sete quilômetros de congestionamento. Um caminhão carregado de carne tombou na pista, por volta das 8 horas, na região de Cubatão. Ninguém ficou ferido. Segundo a Ecovias, empresa que administra a rodovia, os motoristas que se dirigem ao litoral estão sendo orientados a usar a Rodovia Imigrantes. A pista norte da Anchieta está sendo usada para a subida da serra, que segue em direção à capital.