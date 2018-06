Caminhão tomba e prejudica tráfego na Castelo Branco Um caminhão que transportava tijolos tombou e deixou uma pessoa ferida na altura do quilômetro 32 da Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com a ViaOeste, empresa que administra a estrada, o acidente aconteceu por volta das 10h30 e, por volta das 11h45, ainda ocupava uma das faixas da via, provocando lentidão com paradas por cerca de três quilômetros. A vítima foi encaminhada a um hospital da região. No mesmo horário, nas outras estradas que cortam a capital paulista o tráfego continuava fluindo normalmente. Trânsito na Marginal Mesmo com a saída de cerca de 1,7 milhão de veículos de São Paulo para o feriado de carnaval, os motoristas enfrentavam 14 quilômetros de congestionamento nas principais vias da cidade às 10h30 desta segunda-feira, 19. A média para o horário, registrada às segundas-feiras do mês de fevereiro deste ano, é de 59 quilômetros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o pior trecho estava na pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde e engarrafamento era de 6,3 quilômetros, entre as pontes Bandeiras e Freguesia. Já na pista local do mesmo sentido da Marginal do Tietê, o trânsito estava carregado por 2 quilômetros, desde a Rua Imigrante Nordestino até a Ponte Aricanduva.