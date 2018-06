Caminhão tomba e Régis Bittencourt tem trânsito lento no PR

SÃO PAULO - O motorista que puder deve evitar seguir viagem à capital paranaense nesta manhã desta sexta-feira, 10. A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está parcialmente bloqueada desde as 16h30 de quinta-feira, 9, no quilômetro 39, em Campina Grande do Sul (PR), região metropolitana de Curitiba, em razão do tombamento de um caminhão-baú que transportava tambores contendo graxa e óleo de motor.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo pegou fogo e houve derramamento de carga. O motorista ficou ferido, continua internado, mas já está fora de perigo.

O tráfego flui apenas pelo acostamento, o que ainda causava 10 quilômetros de congestionamento às 4h35 desta sexta-feira, 10, segundo a concessionária Autopista.

A PRF informou que só irá liberar a pista para o tráfego quando não houver mais risco ao motorista.

Uma empresa especializada neste tipo de limpeza de via trabalha no local, mas não há previsão de liberação, pois qualquer resquício de graxa ou óleo pode causar acidentes graves no trecho.