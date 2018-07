Caminhão tomba em alça de acesso para a Via Dutra em SP Um caminhão que transportava areia tombou na alça de acesso entre as rodovias Hélio Schimitt (SP-19) e Presidente Dutra, no sentido São Paulo, por volta das 8 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou levemente ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos. Como parte da carga caiu na pista e o veículo ainda não foi removido, o tráfego de veículos acontece apenas por uma faixa. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os motoristas que saem do Aeroporto de Cumbica pela rodovia Hélio Schimitt no sentido São Paulo, enfrentam dois quilômetros de congestionamento na chegada à Via Dutra.