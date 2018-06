Caminhão tomba na marginal Tietê e carga é saqueada Por volta das 22h30 deste domingo, quatro homens foram detidos por policiais militares do 04º Batalhão quando tentavam saquear a carga de um caminhão-baú que havia acabado de tombar na pista local sentido Castello/Ayrton da marginal do Tietê, 50 metros antes da Ponte Atílio Fontana, na zona oeste da capital paulista. O caminhão tombou e suas portas traseiras se abriram. Muitas caixas contendo produtos de higiene pessoal, como sabonetes e pasta de dente, se espalharam pela pista. O quarteto foi encaminhado ao 91º Distrito Policial, de Vila Leopoldina. Na delegacia, o grupo foi ouvido e depois liberado, pois no momento em que os policiais chegaram no local, os que realmente carregavam as caixas conseguiram escapar. Foi registrado um boletim de ocorrência de furto. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) teve de interditar as três faixas de rolamento e desviar o tráfego para a pista expressa. Uma pessoa ficou levemente ferida no local do acidente.