Caminhão tomba no acesso à pista expressa da Rodovia Dutra Transportando toneladas de carne, um caminhão frigorífico, que saiu do Estado do Mato Grosso do Sul, tombou, por volta das 2h45 desta sexta-feira, na alça de acesso à pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, pela marginal Tietê. Ninguém ficou ferido. O motorista que segue pela pista expressa da marginal no sentido Ayrton Senna tem duas opções: ou sai à direita e acessa a pista local da Via Dutra para posteriormente, à esquerda, seguir viagem pela pista expressa da rodovia em direção do Rio de Janeiro, ou segue direto pela marginal, saindo na Rodovia Ayrton Senna que também dá acesso à Rodovia Presidente Dutra. Por causa do horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há congestionamento na marginal. Como será necessário transferir a carga para outro caminhão e depois erguer o veículo, não há previsão para que alça de acesso à Dutra seja liberada. O acidente desta sexta-feira ocorreu na mesmo local onde, na madrugada da última terça-feira, um caminhão carregando madeira também tombou.