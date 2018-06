Caminhão tombado interdita Régis Bittencourt em Campina Grande do Sul

SÃO PAULO - O tombamento de um caminhão interdita as duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo no km 7, altura de Campina Grande do Sul, Paraná. O tráfego foi desviado para o acostamento e o motorista enfrenta dez quilômetros de congestionamento, entre o km 7 e o km 17, informa a concessionária Auto Pista Régis Bittencourt. O acidente ocorreu às 4h55.

Às 8h55, funcionários da empresa limpavam o óleo derramado na pista, para iniciar em seguida a remoção do veículo, que não transportava nada. Não há previsão para que a via seja liberada.

De acordo com a Auto Pista, o motorista do caminhão, de 54 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido por viaturas da própria companhia ao Pronto Socorro Municipal de Cajuru. Um passageiro de 34 anos que também estava no veículo foi atendido no local.