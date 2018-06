Caminhões batem de frente na via Dutra Dois caminhões bateram de frente na rodovia Presidente Dutra, no sentido SP-RJ, na altura do quilômetro 186, no município de Santa Isabel, esta manhã. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Segundo a concessionária Nova Dutra, por volta das 6 horas, o caminhão que seguia para São Paulo, atravessou a pista e atingiu um outro caminhão que seguia no sentido oposto. A pista no sentido do Rio de Janeiro chegou a ser totalmente interditada e houve um pico de congestionamento de sete quilômetros, às 7h30. O trânsito já foi liberado, mas ainda há três quilômetros de congestionamento. Uma carreta tombou na saída de São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, esta manhã. O acidente aconteceu no quilômetro 231, ainda em São Paulo. De acordo com a concessionária, não houve queda de carga na pista, mas a via expressa teve de ser interditada para a retirada do veículo e o trânsito foi todo desviado para a via local. A pista expressa já foi liberada, mas ainda há dois quilômetros de congestionamento na via local, como reflexo do acidente.