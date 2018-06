Caminhões batem e complicam o trânsito em SP Três caminhões bateram na manhã desta sexta-feira na Marginal Tietê, sentido Penha-Lapa, no acesso para a Ponte das Bandeiras. Não há informações sobre vítimas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em razão do acidente, duas faixas estão interditadas e houve lentidão no local. Outro acidente envolvendo caminhão aconteceu na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes/Marginal Pinheiros, nas proximidades da Avenida Miruna. O veículo acabou se chocando contra um poste e o acidente deixou o trânsito lento Uma queda de motocicleta também atrapalhou o tráfego na Marginal Pinheiros, sentido Jaguaré/Santo Amaro, perto do acesso para a Ponte da Cidade Jardim. Duas faixas na pista local foram bloqueadas. A contagem da CET das 9h30 apontou 54 quilômetros de lentidão, índice dentro da média para o horário, que é de 57 quilômetros. Os piores trechos enfrentados pelos motoristas são exatamente as marginais. Na Pinheiros, a morosidade atinge o sentido Jaguaré/Santo Amaro, na pista expressa, e vai da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária, num total de 5,6 quilômetros. Na Tietê, o tráfego ruim ficou no sentido Lapa-Penha, via local, desde a Ponte do Piqueri até a Ponte do Limão, perfazendo 3,6 quilômetros.