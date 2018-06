Caminhões não poderão circular na Marginal Pinheiros a partir de setembro

SÃO PAULO - Caminhões estarão proibidos de circular na Marginal do Pinheiros, sob pena de multa, a partir do dia 2 de setembro. A ação faz parte das medidas de regulamentação do trânsito de veículos pesados na Cidade de São Paulo.

A medida vale também para a Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D'Escragnole Taunay e avenida Jornalista Roberto Marinho.

As restrições serão impostas de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h, exceto nos feriados. os Veículos Urbanos de Carga (VUC) que se cadastrarem no Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) pelo site da prefeitura estarão livres da medida.

A multa é de R$ 85, infração média de 4 pontos na carteira de habilitação. A fiscalização será realizada pelos agentes de trânsito da CET, além de oito radares fixos dotados de Leitura Automática de Placas (LAP), instalados ao longo das vias.

A estimativa da CET é que, com a nova medida, pelo menos 80% dos caminhões deixem de transitar por estas vias. Os respectivos veículos não estão inclusos nas restrições (mediante cadastramento no DSV): caminhões que prestam serviços de urgência; socorro mecânico de emergência; cobertura jornalística; obras e serviços de emergência; correios; acesso a estacionamento próprio; serviço emergencial de sinalização de trânsito.