Caminhões pequenos terão rodízio no centro

A partir do dia 30, haverá rodízio para caminhões de pequeno porte, das 5 às 21 horas, numa área de cerca de 100 quilômetros quadrados na região central de São Paulo, chamada oficialmente de Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC). A restrição atinge cerca de 15 mil caminhões com até 6,30 metros de comprimento, os chamados Veículos Urbanos de Carga (VUCs). Atualmente, não há nenhuma restrição a veículos desse tipo. A medida, publicada ontem no Diário Oficial da Cidade, é a segunda adotada pela Prefeitura para reduzir a circulação de caminhões. Anteriormente, já havia sido anunciado que, a partir do dia 30, a entrega de mercadorias na ZMRC (que aumenta de 24,5 km² para100 km²) só poderá ser feita das 21 às 5 horas, salvo exceções (veja no quadro acima). Também se criou uma comissão, comandada pela Secretaria Municipal dos Transportes, para discutir futuras liberações. Um terceiro decreto, ainda a ser publicado, definirá a inclusão do rodízio de caminhões nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, além da Avenida dos Bandeirantes. Até 31 de julho, VUCs com final de placa par só circularão nos dias pares; nos dias ímpares, circulam os caminhões com final de placa ímpar. A partir de 1º de agosto, a restrição aumenta: vale a mesma situação anterior, mas apenas no período das 10 às 16 horas. E, a partir de 1º de novembro, os VUCs, assim como os outros caminhões, só poderão circular na ZMRC das 21 às 5 horas. Algumas atividades como transporte de valores, alimentos perecíveis, remoção de entulho, produtos perigosos e serviços de infra-estrutura terão horários diferenciados - os caminhões poderão circular na zona restritiva, exceto no horário de pico, das 17 às 21 horas. Só serviços de emergência, de obras urgentes e cobertura jornalística ficarão livres integralmente. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) ressaltou que qualquer mudança significativa em São Paulo deve ser feita de forma gradual. "Afinal, trata-se de uma cidade de 11 milhões de habitantes, que tem indústria, feiras e comércios (setores que dependem do transporte de carga para reabastecimento de mercadorias)." Kassab, que vai concorrer à reeleição em outubro e deve enfrentar críticas sobre o caos no trânsito da capital, também disse acreditar no sucesso da medida para reduzir os índices de congestionamentos. "Estou muito confiante (num bom resultado)." APERFEIÇOAMENTOS Outras mudanças envolvendo caminhões, até mesmo manter o rodízio para os VUCs e deixá-los em situação à parte dos demais caminhões, podem ser tomadas, segundo o prefeito, até a conclusão do trecho sul do Rodoanel, marcada para setembro de 2010. Com ele, milhares de caminhões que seguem para o porto de Santos, deixariam de utilizar São Paulo como rota de passagem. "Até a inauguração desse trecho, poderemos fazer alguns aperfeiçoamentos."