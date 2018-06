Caminhões quebrados contribuem para lentidão em SP Três caminhões quebrados, dois deles na avenida dos Bandeirantes, e um acidente envolvendo motocicleta contribuem para o aumento de trechos congestionados na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Desde as 6h45, os motoristas enfrentavam lentidão na avenida dos Bandeirantes devido a caminhões estacionados com problemas mecânicos que ocupavam uma das faixas de rolamento da via. Um deles estava parado 200m após a Ponte Eng. Ary Torres, no sentido Imigrantes. No mesmo sentido, mas 200m após a Rua Ribeiro do Vale, outro caminhão prejudica o tráfego na avenida. Outro veículo que prejudica o trânsito estava na pista sentido Ayrton Senna, da Marginal do Tietê, próximo à ponte da Casa Verde, 300m antes da transposição da pista local para expressa. Também na Marginal do Tietê, um veículo de passeio colidiu com uma motocicleta, por volta das 7h30, na pista expressa sentido Castelo, perto do ponte Cruzeiro do sul, deixando um ferido. Na quinta-feira, um caminhão ficou entalado na Ponte Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê, por volta das 7h30. A via só foi completamente liberada às 12h40, depois que o trânsito na Marginal já havia chegado a mais de 14 km. De acordo com reportagem do Jornal da Tarde desta sexta-feira, apenas em dezembro de 2006, 69 caminhões entalaram em pontes paulistanas. Apesar dos problemas ferados na cidade, um processo contra um motorista que cause danos ao patrimônio público leva anos pra ser julgado.