Caminhoneiro é preso com cerca de R$ 12 milhões em espécie no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quinta-feira, R$ 12,1 milhões em espécie que estavam sendo carregados por um caminhoneiro em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, que transitava pela Rodovia Régis Bittencourt. O motorista paranaense Luiz Fernando Gonçalves, de 55 anos, foi preso em flagrante e, em depoimento, disse que não sabia da existência e da origem do dinheiro. De acordo com as autoridades, essa é a maior apreensão já resgistrada pela Polícia Rodoviária Federal.

Os policiais pararam o veículo e fizeram uma abordagem de rotina, por volta das 22h. Na fiscalização, os oficiais localizaram o dinheiro, que estava escondido em algumas caixas de papelão, atrás dos compartimentos de alguns produtos hortifrutigranjeiros, como alface e alho. O homem detido pela PRF afirmou que saiu de São Paulo (SP) e estava a caminho de Foz do Iguaçu (PR).

A PRF encaminhou o caso para a Superintendência da Polícia Federal, onde a quantia apreendida foi lacrada. Na manhã desta sexta-feira, equipes da Polícia Federal e da PRF fizeram a escolta do dinheiro até a sede da Justiça Federal, em Curitiba. Na capital, os policiais demoraram aproximadamente seis horas para contar todo o montante. Luiz Fernando Gonçalves continua preso até as investigações cessarem. A PRF informou ao Estado que ainda não identificou a origem do dinheiro.

