Caminhoneiro morre em acidente na Via Anchieta Um homem morreu em um acidente entre um caminhão e uma carreta no quilômetro 42 da Via Anchieta, sentido litoral, por volta das 6 horas desta terça-feira, 7, no trecho de serra que liga São Paulo ao litoral sul do Estado. A pista teve de ser interditada depois que garrafas de plástico, transportadas em um dos caminhões, caíram na via após o choque. Desde às 7 horas, o tráfego é desviado para a pista norte da Anchieta, que teve seu sentido invertido e passou a operar no sentido litoral. Segundo a Ecovias, não havia previsão para liberar a via. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5x3. A descida ocorre pela pista sul da Imigrantes e norte da Via Anchieta. O retorno à capital é realizado somente pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes