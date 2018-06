Caminhoneiro tenta sinalizar estrada e morre atropelado no Paraná

O sindicalista Augustino Daboit, 51 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira, 30, durante um protesto de caminhoneiros no quilômetro 387, na rodovia BR-369, em Mamborê, no Paraná.

Ele foi atropelado por um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu e, segundo relato da Polícia Rodoviária Federal, estava em velocidade acima do normal. Daboit teria tentado sinalizar para o motorista do veículo com um cone e foi atingido. O ônibus chegou a ir para a contramão e passou por cima do caminhoneiro.