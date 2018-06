Caminhoneiro usa máscara do diabo para abrir passagem e é preso na Bahia

SÃO PAULO - O condutor de um caminhão cegonha foi preso em flagrante na manhã de sábado, 8, em Amélia Rodrigues, na Bahia, depois de percorrer a BR-324 empurrando os outras veículos para fora da pista. O caminhoneiro, que havia saído de Camaçari, também na Bahia, com destino a São Paulo, usava uma máscara com a figura do diabo, que causou pânico entre motoristas.

Depois de ser denunciado por outros condutores, o "diabo" foi detido no km 550 e encaminhado à polícia judiciária local. Ele afirmou que pretendia apenas assustar as pessoas, mas foi autuado por direção perigosa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, 34% dos acidentes em rodoviárias do país envolvem caminhões.