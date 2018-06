Caminhoneiros seguem mobilizados em estradas de MG, RS, MT e PR

Três dias após o anúncio da greve contra o aumento de impostos, há registros de mobilizações de caminhoneiros em ao menos quatro Estados do País: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Os motoristas bloquearam dezenas de rodovias nessas regiões durante esta quinta-feira, 3, e prometem ampliar os protestos nesta sexta, 4.

Na maioria dos locais, eles mantêm os veículos de carga parados em acostamentos ou postos e impedem apenas a passagem de outros colegas, enquanto veículos de passeio ou transporte coletivo são liberados. A categoria contesta a alta do PIS/Cofins anunciada na semana passada pelo governo federal, que levou à elevação do óleo diesel, enquanto a remuneração pelos fretes não foi reajustada.

Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os Estados com maior número de protestos nesta quinta, em ao menos dez estradas no total, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No Paraná, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou bloqueios em seis rodovias estaduais. No Mato Grosso, conforme grupos de caminhoneiros, houve manifestações em dois locais. Os caminhoneiros deixaram os locais no início da noite e prometem retornar no começo desta sexta.

Desabastecimento. Publicações em grupos de trabalhadores nas redes sociais afirmam que já começa a faltar combustíveis na Cidade de Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores convocam a categoria a parar e provocar desabastecimento nas cidades para chamar a atenção do governo. Em 2015, manifestação semelhante para pedir reajustes causou falta de combustíveis, alimentos e outros produtos transportados por caminhões na malha rodoviária do País.

Confira a lista de rodovias que tiveram registros de bloqueios durante a quinta-feira, 3, segundo a PRF e polícias rodoviárias estaduais:

Minas Gerais:

BR-040 (Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Matias Barbosa e Congonhas)

BR-365 (Patrocínio)

BR-050 (Uberaba)

BR-381 (Igarapé)

BR-262 (Juatuba)

Rio Grande do Sul:

BR-392 (Pelotas e Santa Maria)

BR-285 (São Luiz Gonzaga e Ijuí)

BR-472 (Uruguaiana)

BR-290 (Uruguaiana)

BR-158 (Cruz Alta)

Paraná:

PR-323

PR-182

PR-281

PRC-487

PRC-466

PRC-280

Mato Grosso:

BR-163 (Nova Mutum e Sorriso)

BR-070 (Barra do Garças)