Camisa vai de chapinha e Mancha canta Ariano Suassuna na avenida

Teve chapinha no meio do Sambódromo no começo do segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. Com um bando de ritmistas, passistas e integrantes cabeludos, a Camisa Verde e Branco contou o enredo Da Pré-História ao DNA: a história do cabelo eu vou contar!. A escola nove vezes campeã trouxe Gretchen com um aplique verde de 65 centímetros no cabelo, que passou diante de um salão de cabeleireiro em um carro alegórico. Houve problemas com o carro abre-alas, que precisou ser dividido em duas partes quando os fogos de artifício já anunciavam o começo do desfile. Um dos 15 homens que ajudaram a empurrar o carro - Carlos Aparecido, de 32 anos - teve um ataque epilético. Ele foi levado para o Pronto-Socorro de Santana e passa bem. O desfile da escola com 3 mil componentes distribuídos em 24 alas começou às 22h35. Um bando de cabeludos tomou o Sambódromo, da comissão de frente de brucutus e mulheres das cavernas aos ritmistas de visual black power e às tranças de Rapunzel. Todos tentavam pôr de pé a arquibancada, tarefa difícil diante de um público que aguardava a passagem das escolas mais tradicionais. Mas os problemas da escola, que voltou ao Grupo Especial, não terminaram na concentração. O carro Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Castelo Encantado saiu sem o destaque central, o que pode fazer a escola perder pontos. Isso porque o operador de guindaste não conseguiu pôr a estilista Iara Transfaretti, de 40, na torre do castelo. "Me subiram e desceram três vezes no guindaste", disse Iara, que acabou saindo no chão, na ala Rapunzel. Mas o pior ficou por conta da porta-bandeira Cláudia, que perdeu a saia no meio do desfile. Aplaudida pelo público, seguiu com calça legging branca até o fim do desfile de 63 minutos, fechado pelo carro Apliques da Moda, que trouxe os cabeleireiros Celso Kamura e Luciana Alvarez. MANCHA Logo depois da Camisa, foi a vez da outra verde-e-branco entrar no Sambódromo: a Mancha Verde homenageou o escritor Ariano Suassuna - que já foi alvo de um enredo do Império Serrano, no Rio. Autor do Auto da Compadecida e de A Pedra do Reino, que viraram minisséries da Globo, Suassuna veio a São Paulo para acompanhar a escola, feliz pela homenagem e porque a letra do samba não esqueceu de citar sua mulher, Zélia. "Estou muito contente e orgulhoso com a homenagem da Mancha. Leram os meus livros: foi um trabalho muito sério", afirmou o escritor. Suassuna se referia às alas da escola, que representavam as obras do escritor, como O Santo e a Porca, enquanto as 80 baianas se vestiam com retalhos simbolizando o Barroco, pouco antes da alegoria do palhaço, de 42 metros. No chão, ela trazia a modelo Viviane Araújo, rainha da bateria da Mancha Verde e um dos destaques da escola. Trazia no pescoço uma coleira com a letra R, de Radamés, nome do atual namorado da moça. Suassuna estava no último carro da escola, chamado Cavaleiro do Sertão, que contava com esculturas de quatro grandes cavalos e lembrava a eleição em 1989 do escritor para a cadeira 32 da Academia Brasileira das Letras. O homenageado estava ao lado de Zélia. A estrela da Mancha Verde chegou em São Paulo apenas na sexta-feira à noite. Ariano Suassuna saiu de Pernambuco e trouxe a família inteira para ser homenageado no Anhembi. O destaque ficou para o show da bateria que, durante todo o desfile, fez três paradinhas e se dividiu ao meio formando um corredor para a madrinha Viviane Araújo desfilar as suas curvas. A última das paradinhas foi na linha da dispersão, segurando a escola para cumprir o desfile nos 65 minutos permitido. À 0h55, entrou na avenida a X-9 Paulistana, com enredo sobre aquecimento global. Na seqüência, viriam a Pérola Negra, Vai-Vai e a Mocidade Alegre, campeã de 2007. O encerramento do desfile seria da Império de Casa Verde.