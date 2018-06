Camisa Verde e Branco dá início ao 2ª dia de desfiles em SP

O segundo dia de desfiles do carnaval de São Paulo começou com o desfile da Camisa Verde e Branco, que entrou no Anhembi às 22h35 deste sábado, 2. A escola leva à avenida 3.500 integrantes que vão cantar o enredo Da pré-história ao DNA: a história do cabelo eu vou contar. A Camisa Verde e Branco é uma das maiores vencedoras da disputa paulistana, com nove títulos, e volta ao Grupo Especial neste ano. Veja as fotos do desfile 'Carnavais de SP e Rio são complentares', diz Serra Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? Nos carros alegóricos estarão figuras mitológicas como Cleópatra e os faraós egípcios, Medusa, divindade da mitologia grega com cabelo de serpente, Sansão e Dalila, os índios Aruanãs, tribos africanas, chineses, japoneses, Hare Krishna e mais uma série de destaques. O tema chamou especial atenção da atriz Denise Del Vecchio, da novela Amor e Intrigas, da Record. Tanto que ela será um dos destaques do carro alegórico "Mundo Fashion" da Camisa. Denise freqüenta o salão de uma destacada cabeleireira em São Paulo, que a convidou para participar do desfile. "É a primeira vez que desfilo. Achei ótima toda esta expectativa. Ficamos nos arrumando desde as 3 horas da tarde no salão", afirmou, pouco antes de entrar na avenida. "O que mais me chamou atenção inicialmente era como se poderia contar a história do cabelo. Me espantou tanta criatividade e o enredo ficou riquíssimo!", disse. var keywords = ""; Enredo "Estava no salão de cabeleleiro, conversando com amigos e todos nós concordamos que ninguém tinha falado sobre cabelo no desfile", disse o carnavalesco Rodrigo Siqueira. "Desde que o mundo é mundo o cabelo faz parte da nossa história", comentou. Passando pela música, pelo DNA e pelos estilos de corte de cabelo, a Camisa Verde e Branco promete surpreender o público do seu desfile com o último carro, composto por cabeleiras e clientes que terão os cabelos cortados ao vivo. Texto alterado às 23h26 para acréscimo de informações.