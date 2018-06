Camisinha de rosto Os tradicionais fabricantes de máscaras cirúrgicas não têm do que se queixar, mas alertam às autoridades sanitárias: a persistir o crescimento da demanda global dos últimos dias, não demora muito vai faltar o produto nos centros cirúrgicos de todo o mundo. Botando dinheiro pelo ladrão, a indústria do setor prevê que, mantida a atual expectativa de pandemia, em uma semana o ser humano estará consumindo mais máscaras que camisinhas. A solução mais óbvia para tal efeito colateral da gripe suína é a ocupação de uma fatia desse mercado pelas confecções de moda. Comenta-se à boca pequena no mundinho fashion que Tufi Duek teria anunciado na semana passada seu afastamento da Forum para desenvolver secretamente a primeira grife exclusiva de camisinhas de rosto do mundo. Não teria, evidentemente, preço para atender o povão, mas a indústria da pirataria já deve estar se encarregando disso. MAL-ENTENDIDO Vocês já viram a Marília Gabriela, nova garota-propaganda dos softwares TOTVS (pronuncia-se ?totus?), explicando por que "gostamos do ?v? no lugar do ?u?"? Parece que o Gianecchini ficou chateado! Teoria da relatividade Tem início hoje à noite a agonia de mais um feriadão nas estradas. Convém a quem já fez as malas pensar no seguinte, antes de começar a reclamar dos engarrafamentos: tem gente que estava de viagem marcada para Cancún, tá?! Chapa pura molecagem O governador José Serra foi curto e grosso no agradecimento que fez ao deputado Roberto Freire pela sugestão de Itamar Franco para vice de sua chapa à Presidência da República: "Vai ter forra!" Essa não! Ronco noturno não é sintoma de gripe suína. E não se fala mais nisso, ok? Dia desses, uma senhora tentou internar o marido no meio da noite. Estilo inconfundível Essa história das fotos "muito íntimas" de Carla Bruni furtadas no domingo passado do computador de um ex-cunhado da primeira-dama, francamente, parece uma dessas adaptações moderninhas de Nelson Rodrigues, né não? Rumo ao Pacaembu Tem pichação nova nas imediações da Vila Belmiro: "Santos só fazem milagres fora de casa!" Esse negócio de vice-campeão por antecipação não existe. Distância regulamentar Espirrar antes da decolagem hoje em dia pode ser a maneira mais confortável de um obeso viajar de avião sem precisar pagar por dois assentos.