Campanha busca médico na Rússia para brasileiro

Familiares e amigos fazem uma campanha de mobilização para encontrar um médico brasileiro que possa atender o engenheiro cearense Leonardo Pestana, de 27 anos, que teria sido internado compulsoriamente há dez dias em uma instituição psiquiátrica russa.

Segundo familiares, autoridades locais dizem que o brasileiro apresentou um “comportamento estranho” no Aeroporto de São Petersburgo pouco antes de embarcar e, por isso, foi detido no dia 16 e internado para tratamento. Desde a data, ele só pôde contatar a família em uma ocasião. Hoje, deve voltar a ter contato com a mãe.

Pelo WhatsApp, cerca de 60 pessoas buscam possíveis médicos. “A mobilização está se espalhando”, afirma o estudante de Administração Marcos César Batista, de 26 anos, um dos coordenadores da campanha #SoltemoLeo. O Ministério das Relações Exteriores disse que o caso está sendo acompanhado.