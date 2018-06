Campanha da ´Rádio Eldorado´ recebe prêmio A Rádio Eldorado recebeu nesta terça-feira o prêmio Excelência Xplor Brasil, na categoria proteção ao meio ambiente, pela realização da Campanha Pintou Limpeza. A premiação, feita pela Associação Brasileira de Usuários de Sistemas de Documentação Eletrônica, destaca empresas e organizações que contribuem para o desenvolvimento social do País. A campanha da Eldorado está completando três anos, período em que já arrecadou 350 toneladas de lixo reciclável. O dinheiro obtido com a venda do material foi repassado a 15 entidades beneficentes de São Paulo.