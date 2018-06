Campanha de Lula precisa calçar as sandálias da humildade, diz Dilma A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta sexta-feira, 11, que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição não deve "subir no salto alto" com os resultados das últimas pesquisas, que apontam o aumento da distância entre Lula e o segundo lugar, Geraldo Alckmin, do PSDB. "Não vamos subir no salto alto e sair por aí achando que já ganhamos. Precisamos calçar as sandálias da humildade", afirmou a ministra, mandando um recado ao PT. Segundo ela, a avaliação na campanha é que as eleições só se definem no dia da votação. Ela participou de cerimônia na Petrobrás.