Campanha leva candidata a pedir licença do Senado Para se dedicar à pré-campanha e participar da elaboração de seu plano de governo, a pré-candidata do PV à Presidência, senadora Marina Silva (AC), decidiu pedir licença de suas atividades do Senado. O afastamento, protocolado ontem na Mesa Diretora da Casa, vai até o dia 17 de junho e ocorre sem ônus para o Senado.