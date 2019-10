Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começa segunda-feira

O Ministério da Saúde inicia nesta segunda-feira, 7, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e vai até e vai durar até 2020. Serão cinco fases de campanha, uma para cada faixa etária da população. A primeira fase será focada na população mais vulnerável e em 2020, o público entre 50 e 59 anos também será vacinado na campanha.

Na primeira fase, que vai até o dia 25 de outubro, o público-alvo serão as crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 29 dias. O Dia D está marcado para 19 de outubro. Já a segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, terá foco na população com idade entre 20 e 29 anos. Nesta fase, o Dia D acontecerá no 30 de novembro, data final da campanha nesse ano.

Mas, quais são os sintomas do sarampo? Existe tratamento? A doença pode matar? O Estado separou perguntas comuns sobre o tema e mostra respostas apresentadas por especialistas sobre o sarampo.

Levantamento do governo federal mostra que, até o dia 28 de agosto, 5.404 casos de sarampo foram confirmados em todo o país. Embora a grande maioria dos registros (97%) esteja concentrada em São Paulo, há um número significativo de casos (179) espalhados em 18 Estados.

Em 2020, o ministério dará continuidade à campanha, que será dividida em três etapas: de 6 anos a 19 anos, de 30 a 49 anos, e a última fase de 50 a 59 anos De acordo com informações ministério, foram adquiridos, para este ano, 60,2 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para o ano que vem, a encomenda foi de 65,4 milhões de doses. /Com informações da Agência Brasil.