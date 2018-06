Campanha tucana tem novo comando no RN A campanha do presidenciável tucano José Serra no Rio Grande do Norte terá mudança de comando no segundo turno. O deputado federal Rogério Marinho, presidente estadual do PSDB derrotado nas urnas na disputa para reeleição, deixa a coordenação. O trabalho passa a ser do senador reeleito José Agripino Maia (DEM) e da governadora eleita Rosalba Ciarlini (DEM).