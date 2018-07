Campanha vai alertar jovens sobre drogas e tráfico O governo do Estado vai lançar no mês que vem uma campanha contra o uso de drogas pelos jovens, com o objetivo de baixar o número de consumidores que enriquecem os traficantes. Segundo o secretário da Segurança Pública, Anthony Garotinho, 7% dos habitantes do Grande Rio - 700 mil pessoas - usam entorpecentes. A maioria tem entre 18 e 25 anos. A campanha será feita em parceria com o movimento Viva Rio, cujo coordenador, Rubem César Fernandes, se reuniu nesta segunda-feira com Garotinho. A idéia é mostrar aos jovens que o dinheiro pago é empregado na aquisição de armas. "Isso tem de ficar claro. Muitas vezes, o jovem não percebe que ao comprar a droga ele está dando dinheiro àquele que depois vai tirar a vida do seu irmão, seu pai ou sua mãe", disse o secretário. Garotinho informou que a mensagem será divulgada em escolas e que vai buscar o apoio de instituições privadas, clubes, artistas e da imprensa. Uma agência de publicidade já foi contratada e deverá fazer pesquisa para descobrir qual é a melhor abordagem. A campanha começará a ser veiculada na primeira quinzena de junho. Veja o especial: