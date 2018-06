Campanha "Verão Limpo" é lançada em Santos A 19ª campanha "Verão Limpo", desenvolvida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), foi lançada nesta quinta-feira, 4, em Santos, na Baixada Santista. O trabalho é uma parceria entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e as prefeituras, e vai funcionar em outras nove cidades do litoral paulista: Santos, Guarujá, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba, Mongaguá, Itanhaém, Iguape, Ilha Comprida e Cubatão, na praia do rio Perequê. A base da campanha é a conscientização da população, através da distribuição de sacolinhas plásticas para que os banhistas recolham seu próprio lixo e também de cartilhas sobre a balneabilidade. Nesta temporada, haverá atividades de educação ambiental em tendas montadas em pontos estratégicos das praias, com varias opções recreativas e lúdicas para as crianças. A Cetesb também vai intensificar o monitoramento da qualidade da água do mar nas praias mais freqüentadas. Durante o verão, serão realizadas outras duas coletas de amostras semanais da água, além das realizadas regularmente aos domingos. Haverá atualização constante desses dados no site do órgão, através do qual é possível identificar quais são as praias próprias e impróprias para o banho. De acordo com o secretário estadual do meio ambiente, Xico Graziano, o fato de a campanha estar em seu 19º ano é a maior prova da sua eficiência. "Em geral os programas de governo não têm continuidade, começam, acabam, começa outro. Mas isso é algo simpático, que dá resultado e que a população gosta." Em Praia Grande, a prefeitura criou um projeto independente, o "Praia Limpa dá Pé". Lançado dia 30 de dezembro, a campanha prevê a distribuição, até o carnaval, de 750 mil sacolinhas plásticas para o recolhimento de lixo. Já em São Vicente, a campanha de verão da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesav) vai instalar na sexta-feira, 5, 80 suportes de ferro para saco de lixo na orla das praias do Itararé e Gonzaguinha. Haverá ainda um reforço de 80 funcionários da limpeza atuando nas duas praias na temporada.