Campanhas dão os primeiros passos e se organizam As equipes de campanha de Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante, lideradas respectivamente por Sidney Beraldo e Emídio de Souza, dão os primeiros passos para consolidar o trabalho para os próximos cinco meses. Alckmin já monta seu QG no edifício Joelma, no centro da cidade. Mercadante já definiu equipe e tesoureiro.