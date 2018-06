Campinas indeniza família de morta trocada de caixão

A autarquia Serviços Técnicos Gerais (Setec) da Prefeitura de Campinas (a 90 quilômetros de São Paulo), responsável pelo serviço público funerário, foi condenada a pagar indenização de R$ 5,7 mil, com correção monetária, a cada um dos oito filhos de Hortência Maria de Jesus. A Setec teria trocado o corpo de Hortência, que deveria ter sido enviado para São Paulo, para seu velório, em 2004, pelo de outra mulher. A família de Hortência entrou com um processo judicial por danos morais contra a autarquia e o hospital Albert Sabin, onde morreram ambas. A Justiça condenou a Setec e inocentou o hospital. A sentença está no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Setec vai se pronunciar após a publicação da sentença no Diário Oficial do Estado.