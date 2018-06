Campos do Jordão espera 300 mil turistas até terça

Campos do Jordão - Um dos destinos mais procurados nas férias de julho, Campos do Jordão (SP) deve receber cerca de 300 mil turistas neste feriado prolongado. A ocupação dos hotéis passa de 90%.

E se quem sobe a serra espera encontrar o frio típico da região a temperatura está ideal. Por volta do meio dia do sábado, 6, mesmo com sol, a temperatura estava entre 13º Ce 16ºC. A previsão é de sol durante o dia e muito frio à noite, com temperaturas chegando a 3ºC na segunda-feira e a máxima de 20ºC no domingo à tarde. A programação do Festival de Inverno, que segue até o fim do mês, tem opções gratuitas. Neste domingo, sobem no palco do Palácio Boa Vista os músicos Dimos Goudaroulis (violoncelo) e Sergio Carvalho (cravo). Segunda e terça, os grupos Percorso Emsemble e Ensõ String Quartet, respectivamente, ocupam o Espaço Cultural Dr. Além.

Para quem gosta de aventura, o espaço Tarundu oferece tirolesas, escalada e pista de patinação no gelo, entre outras opções. As atrações são pagas. O principal acesso à cidade é a Rodovia Floriano Pinheiro, que está com a pista em boas condições. A Polícia Rodoviária Estadual alerta para o aumento no fluxo de descida da serra entre 16h e 22h de domingo e de terça.