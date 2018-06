Campos do Jordão recebe 400 mil turistas Até amanhã, 400 mil turistas devem passar por Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A estimativa é da prefeitura da cidade, que considera o feriado de Corpus Christi como o termômetro para a temporada de inverno. Hoje pela manhã, o congestionamento era de três quilômetros do Portal, na entrada da cidade, até Capivari, centro comercial de Campos do Jordão. De acordo com o Secretário de Turismo da cidade, Tércio Laurelli, o movimento intenso neste feriado prolongado não é uma surpresa. "A cidade terá uma temporada muito boa, uma vez que desde o feriado da Semana Santa, estamos recebendo muitos turistas nos finais de semana", disse. A Polícia Rodoviária Estadual informou que desde o dia 29, início da Operação Corpus Christi, até ontem, cerca de 25 mil veículos passaram pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão. Nenhum acidente grave foi registrado na estrada.