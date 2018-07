Campos do Jordão tem o dia mais frio do ano Pelo segundo dia consecutivo, Campos do Jordão, 167 quilômetros a nordeste de São Paulo, registrou a menor temperatura do ano. Na base meteorológica do Horto Florestal do município, a temperatura atingiu 2ºC negativos. Por volta das 7h30 desta terça-feira, no centro da cidade, os termômetros marcavam zero grau. Segundo o meteorologista Antonio Sérgio Pereira, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) o frio segue nesse ritmo até sexta-feira, quando a massa de ar subpolar que está sobre a região Sudeste começa a perder a força. ?Ainda há possibilidade de geada na região da Serra da Mantiqueira?, diz Pereira. Em Campos do Jordão, moradores e turistas enfrentaram muita nebulosidade no período da manhã. Casas e gramados amanheceram cobertos por uma camada fina de gelo. ?O frio está congelando, mas mesmo assim vale a pena fazer uma caminhada?, disse a comerciante Ana Cláudia Antunes, que recorreu a muitas blusas, gorro e cachecol. Por causa do frio, a procura de turistas pelos hotéis e pousadas da cidade aumentou em 20%, de acordo com a Associação de Hotéis e Restaurantes de Campos do Jordão. Segundo o presidente da entidade Abdo Farah, o frio estimulou os turistas a reservarem com antecedência os hotéis para o feriado. ?Para Corpus Christi não há mais vagas praticamente. Temos alguma coisa para os finais de semana de junho e julho.?