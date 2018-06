Canadense é assassinado após reagir a assalto no Ceará O canadense Peter James foi assassinado neste domingo após reagir a um assalto. Ele passava o fim de semana na casa de um amigo, na Praia da Baleia, em Itapipoca, litoral oeste cearense, a 130 quilômetros de Fortaleza. James estava em companhia de uma turista indonésia, quando dois homens invadiram o imóvel e tentaram roubar alguns objetos do casal, entre os quais, dois notebooks. De acordo com a polícia, o canadense reagiu e entrou em luta corporal com os bandidos, mas acabou sendo atingido com um tiro na cabeça disparado por um deles. James morreu na hora. Após o assassinato, os dois homens fugiram sem levar nada. Peter James morava no Ceará havia seis anos. A casa onde ele passava o fim de semana pertence a um amigo sul-africano, dono de uma pousada na praia de Jericoacora, em Jijoca, a 285 quilômetros de Fortaleza, também no litoral oeste. O corpo do canadense foi levado para o Instituto Médico Legal, em Fortaleza, onde passará por necrópsia. Com a ajuda de um tradutor, a polícia tomou o depoimento da turista indonésia. Horas depois, dois suspeitos foram presos.