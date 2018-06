Canal de umidade leva chuva a vários Estados do País

A semana começa com pancadas de chuva em parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As áreas de instabilidade favorecidas por um canal de umidade deixará o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte de Minas, do Rio, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, sul do Pará e do Tocantins. Em algumas localidades poderá chover forte e com acumulado significativo.

Em quase toda a Região Sul e Nordeste o dia terá sol e poucas nuvens. Na faixa leste do Paraná, de São Paulo e do Rio, haverá variação de nebulosidade e chuvas isoladas. Nas demais áreas do país o dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva. As temperaturas máximas deverão sofrer leve declínio no leste de São Paulo.