Canalização do Pirajuçara é concluída após dez anos Após 10 anos e um custo de R$ 61,7 milhões, foi entregue neste domingo, 25, pelo Prefeito Gilberto Kassab a canalização do Córrego Pirajuçara. Junto com a obra, também foi liberada a parte final de um sistema viário que desafogará o trânsito na divisa de São Paulo com Taboão da Serra. ?Canalizados os 182 metros restantes do Pirajuçara. Agora, vamos para a etapa final que é a construção do piscinão Sharp?, disse o Prefeito. Apesar de não ter um prazo definido, Kassab garantiu que as obras começam este ano. ?O Sharp, em sua somatória, é maior do que os cinco já existentes na região?, explicou. O projeto do piscinão está na fase final. ?Depois, licitamos a obra. Com certeza este ano a gente inicia?, garantiu Kassab. Trânsito difícil Outro problema na região é o trânsito. Foram liberados neste domingo 1.958 metros do novo sistema viário. O projeto inicial previa a construção de um viaduto entre a Avenida Francisco Morato e a Rodovia Régis Bittencourt. O viaduto foi substituído por pistas entre a Rua Francisco Abbondanza e a Estrada do Campo Limpo e entre as avenidas Francisco Morato e Intercontinental. Do Pirajuçara, Kassab inaugurou a 1ª fase da Cohab Recanto da Felicidade, no Butantã. No total, serão construídos pelos moradores 160 apartamentos. No domingo, 40 unidades foram entregues. Até o fim do ano, outras 120 moradias serão construídas na 2ª etapa do projeto, que já está em andamento.