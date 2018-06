Candidata defende Ciro e diz que não escondeu Temer A candidata Dilma Rousseff (PT) defendeu ontem o deputado Ciro Gomes (PSB-CE), um dos coordenadores de sua campanha, das críticas do PMDB. Pouco antes de um comício em Goiânia, ao lado do presidente Lula, Dilma negou problemas com o PMDB e disse não ter escondido o candidato a vice em sua chapa, Michel Temer.