Candidata ganha ajuda de vice para discurso em NY Com auxílio do empresário e candidato a vice-presidente, Guilherme Leal, e do economista Eduardo Giannetti da Fonseca, a presidenciável Marina Silva (PV) prepara entre hoje e amanhã o discurso que fará para a comunidade financeira internacional em Nova York. Marina participará de evento organizado pela BM&F/Bovespa, na quinta-feira. Ela disse ontem que seu discurso ainda não está pronto e evitou adiantar pontos do pronunciamento.