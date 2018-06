Candidata pede fraternidade e lamenta ataque A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, lamentou ontem o incidente ocorrido no Rio com seu adversário, José Serra (PSDB), e disse que ela e o partido repudiam atos violentos na campanha. Ela fez um apelo à militância petista para não reagir a provocações e se pautar pela "fraternidade e solidariedade".