Candidato do PSOL a vice de Paulo Bufalo é barrado pela Lei da Ficha Limpa

O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu (TRE) ontem a candidatura a vice-governador de Aldo Josias dos Santos (PSOL) com base na Lei da Ficha Limpa. O candidato a governador da chapa, Paulo Roberto Bufalo, também teve seu registro negado já que a Lei Eleitoral considera a chapa indivisível. Pela legislação, o partido tem dez dias para substituir o candidato que tiver o registro indeferido. Aldo dos Santos foi condenado por improbidade administrativa em decisão proferida por órgão colegiado. Conforme a decisão do TRE, quando era vereador de São Bernardo do Campo, Santos usou indevidamente um veículo da prefeitura.