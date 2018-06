Candidato que come pedra... Hélio Garcia, político da última safra das velhas raposas mineiras, estava já há oito anos afastado de campanhas eleitorais quando voltou a pedir votos para o governo de Minas em Conselheiro Lafayette. O formigueiro de gente lá embaixo se abria para o pouso do helicóptero, enquanto Garcia puxava pela memória para profetizar os próximos passos da comitiva em terra firme: "Vão nos levar direto daqui para comer pastel de banana com canela na casa da Dona Cotinha, quer apostar?" Não deu outra! Todo político sabe exatamente o cardápio que lhe espera sempre que é dada a largada nas campanhas de rua. Nesse primeiro fim de semana de corpo-a-corpo em São Paulo, rolou cafezinho, lingüiça, sorvete de chocolate, bolinho de bacalhau, caldo verde, coquetéis de frutas, pão de queijo, nada que um bom antiácido não leve na conversa. Mas a tendência é a azia esquentar até o clímax da buchada de bode comunitária. Campanha política é, enfim, coisa pra quem tem estômago. Um bom gastroenterologista também ajuda a ganhar votos. SUPERPODEROSAS Christiane Torloni está praticando ioga, windsurfe, dança, esgrima e equitação. Nem a Sasha tem tantas atividades fora da escola. ABAIXO ASSINADO "Segundo turno é o que vale!" Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, ratificando a tese de Geraldo Alckmin Baixa na cúpula Nicolas Sarkozy não levou a primeira-dama Carla Bruni para a tão aguardada reunião de cúpula anual de Hokkaido, no Japão. Isso quer dizer o seguinte: o presidente francês deixou os demais membros do G8 na mão. O sonho acabou! Começaram os preparativos para as comemorações, em 2009, dos 40 anos do Festival de Woodstock: Tina Turner já está, inclusive, fazendo escova progressiva para a festa. Bom pra todo mundo Depois da gritaria contra a lei seca, ganha cada vez mais adeptos a idéia de substituir o bafômetro pelo exame antidoping tradicional. Do jeito que a turma bebe, a coleta de urina no trânsito vem até a calhar. Abençoado por Deus O filho de Rubinho Barrichello que prometeu ao pai rezar para que chovesse horrores em Silverstone pode ser um novo Paulo Coelho. Com a vantagem de que o escritor, ultimamente, só faz ventar, e olhe lá! A que ponto chegamos O ex-Beatle Ringo Starr comemorou ontem seus 68 anos distribuindo bolinhos na rua do Hard Rock Hotel, em Chicago. Nem o Amaury Jr. americano cobriu o evento. Onde isso vai parar? A Polícia Militar acaba de superar o Exército em matéria de lambança na Segurança Pública do Rio.