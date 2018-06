Candidato retoma campanha com visita a reduto petista Na tentativa de reduzir a desvantagem em relação à adversária Dilma Rousseff (PT), o tucano José Serra começa amanhã pela Bahia seu giro de viagens no segundo turno da campanha. Enquanto a petista teve mais de 4 milhões de votos no Estado, ele não chegou a 1,5 milhão.